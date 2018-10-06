Україна приєднається до одних з найбільших військових навчань НАТО

З вересня 5 українських офіцерів залучено до роботи у секціях штабу багатонаціональної коаліції, вони пройшли етапи теоретичної підготовки.

Представники Збройних сил України візьмуть участь в одних з найбільших в історії НАТО стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018, що розпочнуться у Норвегії 25 жовтня.

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Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України (ЗСУ). Активна фаза Trident Juncture 2018 за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ триватиме до 7 листопада. Окрім 29 країн Альянсу у навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

"За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає видумана країна "Мурінус", за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід", - зазначили у штабі.

Командно-штабна фаза навчань триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Трьомсо та Фінмарк.

"З вересня 5 українських офіцерів залучено до роботи у секціях штабу багатонаціональної коаліції, вони пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і вирушать виконувати завдання за своїми напрямками у Неаполі, Рамштайні та Ставангері", - повідомили у прес-центрі ЗСУ.