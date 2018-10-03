НАТО допомагає Україні у питаннях кібербезпеки - Столтенберг

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв президенту України Петру Порошенку продовжувати надавати підтримку у захисті від можливого кібервтручання з боку РФ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс допомагає Україні у питаннях кібербезпеки.

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі після засідання Комісії НАТО-Грузія на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу, відповідаючи на запитання про можливість взаємодії України та Альянсу в контексті протидії загрозам у кіберпросторі під час президентських і парламентських виборів у 2019 році.

"НАТО вже допомагає Україні у зміцненні її кіберзахисту, її кіберпотенціалу. Ми робимо це за допомогою наших трастових фондів - у нас є трастовий фонд з питань кібербезпеки - і шляхом надання фінансування та підтримки для зміцнення кіберзахисту і кіберпотенціалу України", - зазначив Столтенберг.

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У цьому зв'язку він додав, що Альянс допомагає Україні захищати її мережі та інфраструктуру.

"Наприклад, НАТО зараз допомагає Україні у створенні центру реагування на інциденти у кіберпросторі, який буде одним із інструментів реагування на перешкоджання, втручання або зломи її кібермереж", - підкреслив генсек Альянсу.

Таким чином, він пояснив, що НАТО вже допомагає Україні у питаннях кіберзахисту.

"І я пообіцяв президенту Порошенку, коли він відвідував саміт НАТО, що союзники НАТО продовжуватимуть надавати підтримку, в тому числі трастовим фондам, один з яких фінансує діяльність, пов'язану з кібербезпекою", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО».