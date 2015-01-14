Польща засудила атаку цивільного автобуса
Міністерство закордонних справ Польщі у середу рішуче засудило атаку на рейсовий автобус біля Волновахи на Донбасі, яка забрала життя 13 людей, та висловило співчуття родичам жертв та поранених.
Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві міністерства, якою володіє УНІАН.
"У черговий раз під час конфлікту на Донбасі мав місце трагічний в наслідках напад на цивільних осіб та вражаючий приклад порушення перемир’я», відзначено у документі.
Читайте такожВеликобританія суворо засуджує атаку бойовиків під Волновахою"Ми висловлюємо співчуття близьким жертв, а пораненим бажаємо швидкого одужання. Поєднуємося у почутті болю у зв’язку з оголошеною в Україні жалобою", - відзначили у міністерстві.
Польське дипломатичне відомство також закликало сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутих у вересні домовленостей про мирне його врегулювання, особливо відзначивши необхідність перестати використовувати важку зброю, зокрема, у буферній зоні.
Польща також запевнила про свою готовність сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.
"Ми декларуємо усяку допомогу задля мирного вирішення конфлікту", - відзначили у польському МЗС.