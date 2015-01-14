Польща засудила атаку цивільного автобуса

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві міністерства, якою володіє УНІАН.

"У черговий раз під час конфлікту на Донбасі мав місце трагічний в наслідках напад на цивільних осіб та вражаючий приклад порушення перемир’я», відзначено у документі.

Читайте такожВеликобританія суворо засуджує атаку бойовиків під Волновахою"Ми висловлюємо співчуття близьким жертв, а пораненим бажаємо швидкого одужання. Поєднуємося у почутті болю у зв’язку з оголошеною в Україні жалобою", - відзначили у міністерстві.

Польське дипломатичне відомство також закликало сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутих у вересні домовленостей про мирне його врегулювання, особливо відзначивши необхідність перестати використовувати важку зброю, зокрема, у буферній зоні.

Польща також запевнила про свою готовність сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

"Ми декларуємо усяку допомогу задля мирного вирішення конфлікту", - відзначили у польському МЗС.