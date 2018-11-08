Рада розглядає законопроекти щодо розмитнення "євроблях" (онлайн трансляція)

Власники "євроблях" другий день поспіль протестують під Радою, вимагаючи прийняття відповідних законопроектів.

Верховна Рада України розпочала розгляд законопроектів, які стосуються розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР розпочала розгляд законопроекту “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” (№8487).

Голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна почала виступ із робочого місця, оскільки трибуна була заблокована народним депутатом України Сергієм Мельничуком, який таким чином вимагав розгляду проекту постанови про зниження ціни на газ. Пізніше Мельничук зазначив, що готовий на певний час зійти з трибуни, щоб Южаніна могла доповісти по законопроекту, ухвалення якого очікують люди, що зібралися біля парламенту. Тепер Южаніна продовжує доповідь по законопроекту з трибуни парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Представляючи законопроект, Южаніна зазначила, що документ передбачає зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах. За її словами, акцизний збір на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: нові авто з бензиновим двигуном - 50 євро замість нинішніх 102 євро, а з дизельним двигуном - 75 євро. При цьому, залежно від об'єму двигуна та віку машини, вартість ставки змінюватиметься. Сума дорівнюватимеє базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна - це обсяг, поділений на 1000.

Згідно з пояснювальною запискою, наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 80 євро, до 5 років - 400 євро, до 15 років - 1200 євро.

Водночас, акциз на новий дизельний автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 120 євро, до 5 років - 600 євро, до 15 років - 1800 євро.

7 листопада учасники руху "АвтоЄвроСила", які заблокували рух в урядовому кварталі Києва, оприлюднили повний список своїх вимог до влади.

Серед них - скасувати коефіцієнт акцизу, який залежить від віку ввезеної машини. Водії авто на єврономерах вимагають, щоб вартість розмитнення не залежала від року виготовлення машини і була рівною для всіх, повідомляється на сторінці "Авто Євро Сила" у соцмережі. Також вони заявили, що в разі неприйняття їхніх пропозицій, протести охоплять всю Україну".