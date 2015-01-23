Порошенко звільнив начальника Центру боротьби з тероризмом
20:14, 23 січня 2015Політика
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Порошенко звільнив Кузнєцова з посади начальника Центру боротьби з тероризмом.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко звільнив Геннадія Кузнєцова з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
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Відповідний указ президента № 28/2015 розміщено на офіційному сайті глави держави.
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