Порошенко звільнив начальника Центру боротьби з тероризмом

20:14, 23 січня 2015
Політика
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Порошенко звільнив Кузнєцова з посади начальника Центру боротьби з тероризмом.

REUTERS

Президент України Петро Порошенко звільнив Геннадія Кузнєцова з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

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Відповідний указ президента № 28/2015 розміщено на офіційному сайті глави держави.

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