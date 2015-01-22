Порошенко пропонує нагородити захисників Донецького аеропорту

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко прийняв рішення нагородити орденами "За мужність" екіпажі танків першої зведеної роти першої окремої танкової бригади, яка "продемонструвала надзвичайно високу мужність, героїзм і своїми діями зупинила танкову навалу противника". Президент особливо відзначив екіпаж під командуванням сержанта Треноги, солдата Сухоніна. "Саме на таких сержантах, на таких солдатах, на таких воїнах тримається Українська армія", – сказав Президент.

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Окрім того, глава держави повідомив, що також запропонував нагородити десантників-"кіборгів", які героїчно тримали оборону Донецького аеропорту. "Ми скоординували також дії, підтягнуто резерви, і якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо не хоче припинити страждання мирних людей, українських селищ і міст, ми будемо давати по зубах", – заявив Порошенко.