За ніч бойовики 27 разів обстріляли українських військових і населені пункти

Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до 6 години ранку, терористи здійснили 27 обстрілів по позиціям сил АТО та населеним пунктам. Бойовики використовували реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, гранатомети та артилерію.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

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«З реактивних систем залпового вогню БМ 21 “Град” бойовики чотири рази обстріляли Щастя, двічі Новотошківку, а також вели вогонь по Трьохізбенці, Петрівці, Санжарівці, Мар’їнці, Новозванівці та Врубівці.

З мінометів та артилерії була обстріляна Станиця Луганська, Опитне, Троїцьке, Тоненьке, Санжарівка, Попасна, Ольхове, Трьохізбенка, Камянка, Кримське та двічі Новотошківка. А по позиціям в районі Щастя бойовики відкривали вогонь 7 разів», - йдеться у повідомленні.

Також у небі над Чмирівкою та Нижнім було помічено БПЛА противника.

"Незаконні збройні формування продовжують політику терору щодо мирного населення Донбасу. За минулу добу терористи з мінометів та артилерії тричі обстріляли населений пункт Щастя та теплоелектростанцію», - додали в прес-центрі АТО.