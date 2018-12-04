Агресивні дії Росії в районі Керченської протоки є викликом для всіх країн НАТО - Клімкін

За словами міністра, РФ намагається послідовно узурпувати суверенні права України в акваторії Чорного і Азовського морів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що агресивні дії РФ в районі Керченської протоки та Чорного і Азовського морів є викликом як для України, так і для всього Північноатлантичного альянсу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії.

«Я пояснив всім друзям та союзникам, що те, що робить Росія, має не тільки вплив на свободу судноплавства в Чорному морі, в Керченській протоці, в Азовському морі, де Росія намагається послідовно узурпувати суверенні права України, – це виклик, який є спільним не тільки для України, але і для всього Альянсу також», - заявив він.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".