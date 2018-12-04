За словами Порошенка, обговорюється пакет «азовських санкцій» проти фізичних осіб, які брали участь в агресії проти українських суден, а також плануються санкції проти російських морських портів і російських кораблів.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готує позови до міжнародних інстанцій за акт агресії Росії проти українських кораблів.

Читайте такожЧерез агресію РФ відбувається найбільше посилення військ НАТО з часів "холодної війни" – Столтенберг

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з родичами українських моряків, захоплених в полон російськими військовими у Керченській протоці.

«Сьогодні ж дані доручення міністру юстиції, щоб ми завершили підготовку подання до суду на Росію за цей акт агресії для того, щоб ті, хто віддав ці накази були притягнуті до відповідальності», - сказав Порошенко.

За словами президента, Росія «сама потрапила в цю пастку своєю абсолютною ненавистю до України, своєю злобою».

Він наголосив, що українські моряки - «це військовополонені, класично по Женевській конвенції. І саме тому наша позиція буде дуже жорстка».

Президент додав, що «в більшості країн проти тих, хто брав участь в нападі на наших хлопців, будуть запроваджені санкції». «І ті, хто атакував, і ті, хто судив неправедним судом. Це має бути реакція всього світу на ті події, які відбулися. Непокараними ми не збираємось нікого залишати», - сказав Порошенко.

Глава держави наголосив на необхідності посилення санкційної політики на дії РФ та повідомив, що обговорюється пакет «азовських санкцій», які стосуватимуться фізичних осіб, що брали участь в агресії проти українських суден. Також плануються санкції проти російських морських портів і російських кораблів.

«Щоб не було жодного сумніву, що Росія за агресію заплатить високу ціну. Ми нічого на гальмах не спустимо», - запевнив президент і додав, що «працює група юристів, в тому числі й іноземні, які вивчають можливості притягнення Росії до відповідальності».