Україна готує позови до міжнародних інстанцій за акт агресії Росії проти українських кораблів
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готує позови до міжнародних інстанцій за акт агресії Росії проти українських кораблів.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з родичами українських моряків, захоплених в полон російськими військовими у Керченській протоці.
«Сьогодні ж дані доручення міністру юстиції, щоб ми завершили підготовку подання до суду на Росію за цей акт агресії для того, щоб ті, хто віддав ці накази були притягнуті до відповідальності», - сказав Порошенко.
За словами президента, Росія «сама потрапила в цю пастку своєю абсолютною ненавистю до України, своєю злобою».
Він наголосив, що українські моряки - «це військовополонені, класично по Женевській конвенції. І саме тому наша позиція буде дуже жорстка».
Президент додав, що «в більшості країн проти тих, хто брав участь в нападі на наших хлопців, будуть запроваджені санкції». «І ті, хто атакував, і ті, хто судив неправедним судом. Це має бути реакція всього світу на ті події, які відбулися. Непокараними ми не збираємось нікого залишати», - сказав Порошенко.
Глава держави наголосив на необхідності посилення санкційної політики на дії РФ та повідомив, що обговорюється пакет «азовських санкцій», які стосуватимуться фізичних осіб, що брали участь в агресії проти українських суден. Також плануються санкції проти російських морських портів і російських кораблів.
«Щоб не було жодного сумніву, що Росія за агресію заплатить високу ціну. Ми нічого на гальмах не спустимо», - запевнив президент і додав, що «працює група юристів, в тому числі й іноземні, які вивчають можливості притягнення Росії до відповідальності».