ЗМІ: Греція збирається заблокувати посилення санкцій проти Росії

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.

Про такі наміри стало відомо після того, як прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що не давав згоди на жорстку заяву лідерів ЄС щодо необхідності розглянути нові санкції проти РФ.

На зустрічі глав МЗС у четвер Греція буде представлена новопризначеним міністром закордонних справ Нікосом Котзіасом, який виступає за тісніші стосунки з Москвою.

На запровадження нових санкцій буде потрібна згода всіх 28 країн-членів ЄС, і Греція може накласти вето на їх посилення.

Читайте такожГреції не скоротять борг через перемогу на виборах радикальних лівих - ЛагардАфіни вимагали відкласти для подальшого обговорення заяву лідерів ЄС, оскільки в уряду були до неї зауваження. З цього приводу між Алексісом Ципрасом і Федерікою Могеріні відбулася телефонна розмова.

Раніше лідери країн ЄС у своїй заяві закликали міністрів закордонних справ розглянути нові санкції проти Росії під час їхньої зустрічі 29 січня.

В четвер міністри зберуться на надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні, на ньому може бути ухвалене рішення про нові санкції проти РФ.