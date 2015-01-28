ЗМІ: Греція збирається заблокувати посилення санкцій проти Росії
Новий грецький уряд розглядає можливість накладення вето на подальші санкції проти Росії через війну в Україні.
Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.
Про такі наміри стало відомо після того, як прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що не давав згоди на жорстку заяву лідерів ЄС щодо необхідності розглянути нові санкції проти РФ.
На зустрічі глав МЗС у четвер Греція буде представлена новопризначеним міністром закордонних справ Нікосом Котзіасом, який виступає за тісніші стосунки з Москвою.
На запровадження нових санкцій буде потрібна згода всіх 28 країн-членів ЄС, і Греція може накласти вето на їх посилення.
Читайте такожГреції не скоротять борг через перемогу на виборах радикальних лівих - ЛагардАфіни вимагали відкласти для подальшого обговорення заяву лідерів ЄС, оскільки в уряду були до неї зауваження. З цього приводу між Алексісом Ципрасом і Федерікою Могеріні відбулася телефонна розмова.
Раніше лідери країн ЄС у своїй заяві закликали міністрів закордонних справ розглянути нові санкції проти Росії під час їхньої зустрічі 29 січня.
В четвер міністри зберуться на надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні, на ньому може бути ухвалене рішення про нові санкції проти РФ.