Голова МЗС Греції фотографується з ідеологом "рашизму" Дугіним, який закликав до геноциду українців

Фото Дугіна з Котзіасом поширив у мережі Твіттер шведський підприємець з Києва Андерс Остлунд.

"Грецького міністра закордонних справ асоціюють з російським ідеологом Дугіним, який виступає за геноцид українців", - написав Остлунд.

Дугін, відомий як радикальний ультраправий публіцист, неодноразово прямо закликав до знищення українців. Так, 24 серпня 2014 року він опублікував пост у соцмережах, де назвав українців "расою виродків, що вилізли з каналізаційних люків".

Читайте такожВ Росії збирають підписи за звільнення професора МДУ, який закликав вбивати українців"Україну треба очистити від ідіотів. Геноцид кретинів напрошується сам собою", - писав ідеолог "рашизму".

6 травня в інтерв'ю одному з російських ЗМІ Дугін заявив про українців, що їх треба "вбивати, вбивати, вбивати. Більше розмов ніяких не повинно бути. Як професор я так вважаю (на той час він був професором МГУ - ред.)".

Дана заява викликала обурення студентів, внаслідок чого через два місяці Дугіна звільнили з університету.

