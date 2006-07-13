Регіонали обіцяють навчити помаранчевих поважати Конституцію

Донецьке обласне відділення Партії регіонів обіцяє навчити поважати Конституцію України представників «помаранчевого політичного табору».

Дана обіцянка міститься в заяві Донецького обласного відділення Партії регіонів, текст якої розміщено на офіційному сайті партії.

Зокрема, регіональне відділення «висловлює рішучий протест проти деструктивних і провокаційних дій представників помаранчевого політичного табору, які перешкоджають роботі вищого законодавчого органу України, заважають конструктивній діяльності антикризової коаліції, прагнуть дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію, своїми безвідповідальними витівками дискредитують ідею українського парламентаризму».

«Ми не допустимо, щоб Україна залишалася заручником антинародної діяльності політичних авантюристів, не дозволимо, щоб ідеали демократії використовувалися як зручне «прикриття» для проведення політичних махінацій, реалізації нових «майданних сценаріїв», - заявляють представники Донецького обласного відділення Партії регіонів.

При цьому вони обіцяють поставити «надійний заслін політичному хуліганству недбалих політиків, що вирішили ради досягнення власних корисливих цілей пожертвувати інтересами держави, спровокувати подальшу ескалацію суспільно-політичної напруженості».

«Відчуваючи підтримку своїх виборців, ми знайдемо досить переконливі аргументи, щоб зупинити свавілля деструктивних політичних сил, навчимо їх поважати Конституцію, конституційні права і свободи громадян України», - підкреслюють автори заяви.

Водночас інформація про самі аргументи і способи досягнення поставлених цілей в заяві не міститься.