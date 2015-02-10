Рада дала згоду на звільнення Яреми

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про надання згоди на звільнення президентом України Віталія Яреми з посади генерального прокурора України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 291 із 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція партія «Опозиційний блок». Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала пропозицію президента про призначення Яреми генеральним прокурором України 19 червня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter