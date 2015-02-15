Єфремов вважає свій арешт політичним переслідуванням

Про це йдеться у його заяві, яку оприлюднено на сайті Партії регіонів.

"Вважаю свій арешт політичним переслідуванням нової влади з надуманих причин. Вони знають, хто насправді винен у смертях на Майдані, але не можуть їх дістати. Тому садять тих, хто попався під руку", - заявив він.

Також причинами свого арешту Єфремов вважає "війни, падіння курсу гривні та зубожіння громадян", через що "рейтинги влади стрімко падають".

"Їм потрібно ... скинути на інших провину за свої провали. У якості "жертви" вибрали мене", - додав він.

За словами Єфремова, він не переховувався від слідства.

"Останнім часом жив у Києві, регулярно ходив на допити, відповідав на всі запитання. Я був і залишаюся патріотом Луганщини та України", - заявив Єфремов. Також він заявив, що "не планує емігрувати або просити політичного притулку".

Читайте такожГенпрокуратура спільно з СБУ затримали Єфремова

Також він висловив упевненість, що йому вдасться "довести свою правоту в українських судах, якщо ні - ми дійдемо до Європейського суду з прав людини".

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого ГПУ затримала екс-главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального Кодексу України - "зловживання службовим становищем за обтяжуючих обставин" та "службове підроблення".

Раніше ГПУ перевіряла причетність депутата Наталії Королевської та екс- "регіонала" Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на Донбасі.