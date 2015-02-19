Єлісєєв назвав ситуацію в Дебальцевому ляпасом Росії в обличчя ЄС

Те, що трапилося навколо Дебальцевого, - є ляпасом в обличчя демократичному міжнародному співтовариству та особливо ЄС.

Про це заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Sky News, передає Українська правда.

"Ми сподіваємося на підтримку ЄС, тому що те, що трапилося біля Дебальцевого, це було щось на зразок ляпасу в обличчя демократичного міжнародного співтовариства, зокрема ЄС", - відзначив він.

"Ми закликаємо Європейський Союз прокинутися і зробити все можливе для того, щоб зупинити кровопролиття та зупинити війну", - наголосив він.

Читайте такожПід Дебальцевим у полон потрапило понад 90 військових, тривають пошуки ще 82 - Генштаб

"Ви можете уявити, що йде відкрита неоголошена війна на кордоні з ЄС?" - зауважив представник України при ЄС.

"Тому нам потрібно об'єднати наші зусилля, і бути більш рішучими та активними", - підкреслив він.

"Нам потрібно перестати видавати численні декларації та заяви, і діяти", - зазначив Єлісєєв.

За його словами, не можна допустити, щоб мирні переговори та діалог стали свого роду "димовою завісою" для президента РФ Володимира Путіна, що дозволить йому продовжувати просувати свої інтереси на Донбасі та дестабілізувати ситуацію.

Читайте такожДебальцевський залізничний вузол порівняли з поверхнею Місяця - там суцільні воронки

"Можливо, саме час запровадити жорсткіші обмежувальні заходи щодо РФ та розглянути постачання летального оборонного озброєння Україні", - відзначив Єлісєєв.

Нагадаємо, раніше Єлісєєв заявив, що ЄС варто подумати про військову операцію на Донбасі.