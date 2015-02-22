На Майдані Незалежності триває Молитва за мир в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, у молебні беруть участь представники всіх церков та конфесій.

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У заході беруть участь президент України Петро Порошенко, інші високопосадовці, глави країн та урядів багатьох європейських країн, представники ЄС, представники посольств іноземних держав.

За даними столичного управління міліції, у заході бере участь близько 8 тис. осіб.