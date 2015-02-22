На Майдані Незалежності триває Молитва за мир в Україні
14:42, 22 лютого 2015Політика
695 0
На Майдані Незалежності у Києві розпочалась Молитва за мир в Україні.
Фото: Твіттер Петра Порошенка
Як передає кореспондент УНІАН, у молебні беруть участь представники всіх церков та конфесій.
Читайте такожПорошенко показав іноземним лідерам військову техніку РФ, захоплену на Донбасі (фото)
У заході беруть участь президент України Петро Порошенко, інші високопосадовці, глави країн та урядів багатьох європейських країн, представники ЄС, представники посольств іноземних держав.
За даними столичного управління міліції, у заході бере участь близько 8 тис. осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter