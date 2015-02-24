"Укроборонпром" представив на виставці в ОАЕ бронемашини та радіолокаційні системи

Про це повідомила прес-служба концерну. У повідомленні говориться, що на IDEX-2015, яка проходить в Абу-Дабі, вітчизняна бронетанкова галузь, крім бронемашин БТР-3Е1 і "Дозор-Б", представлена макетами сучасного бронетранспортера БТР-4 і новітнього танка "Оплот".

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Також "Укроборонпром" показав макети протитанкових ракет, їх пострілів, протитанкових комплексів, високоточного боєприпасу типу "Квітник", корвета "Гайдук-К", артилерійського катера "Гюрза" і унікального композитного плавучого дока виробництва Херсонського державного заводу "Паллада".

У сфері радіолокації і ППО українська промисловість представлена мобільною когерентно-імпульсною радіолокаційною системою кругового огляду "Дельта", яка забезпечує спостереження за повітряними та наземними цілями.

У рамках єдиної експозиції України на виставці також представлені підприємства-партнери "Укроборонпрому": ДП "Антонов", ПАТ "Мотор Січ", ЗАТ "НВО "Практика" і корпорація "Богдан".