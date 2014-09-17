Львівський бронетанковий завод буде випускати легкі БТР "Дозор"

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Як зазначається у повідомленні, до кінця вересня буде завершено випуск першого зразка легкого БТРа "Дозор".

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"На львівському бронетанковому заводі працює 800 осіб. Зараз завод працює в кілька змін, навіть у вихідні дні, ремонтуючи танки і бронетранспортери. Сьогодні бачимо перший зразок експериментального легкого бронетранспортера, який надзвичайно потрібен нашим збройним силам. Він може перевозити до 20 десантників, розвиваючи швидкість 120 км/год", - цитує прес-служба міського голови Львова Андрія Садового.

Як розповів директор державного підприємства "Львівський бронетанковий ремонтний завод" Олександр Останець, є всі підстави вважати, що "Дозор" буде мати великий попит не тільки в Україні, але і за її межами.

"До кінця місяця плануємо завершити виготовлення першого зразка. Існують деякі технічні нюанси, які не залежать від нас, адже ми проводимо його в кооперації з іншими країнами. Силовий агрегат купуємо за кордоном, в цьому невелика затримка. "Дозор" буде конкурентоспроможним на ринку, дешевше багатьох закордонних аналогів", - зазначив Олександр Останець.