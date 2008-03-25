Ющенко видав Кабміну Тимошенко на горіхи за обсипану цукром дорогу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО гостро критикує практику призупинення законів, які надають пільги населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО заявив про це реагуючи на виступ заступника міністра фінансів Анатолія МЯРКОВСЬКОГО, який зазначив, що на 27 березня призначено засідання Конституційного Суду, на якому розглядатиметься подання 101 депутата щодо неконституційності призупинення у бюджеті 2008 вище зазначених законів.

«Давайте будемо чесні, причому тут Конституційний Суд. Якщо КС прийме рішення він поставить нас перед вибором, або ми у бюджеті 2008 року скасовуємо закони, які ми не можемо обслуговувати…», - сказав Президент, додавши, що КС дасть відповідь одну: «якщо у вас є закон і якщо цей закон не по силам, скасовуйте його, але не можна в бюджеті робити призупинення сотні інших законів».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що практика призупинення дії законів спостерігається довгі роки. «В нашій країні кожна влада, яка приходить, вона починає цукром обсипати дорогу, бере зобов’язання ті, які не може виконати, добре розуміючи, що вона їх ніколи не буде виконувати. Це подарунок для наступних органів влади», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно брати на себе зобов’язання лише ті, які можеш виконати.