Янукович-молодший стверджує, що йому доводилося економити на їжі
16:17, 25 березня 2008Політика
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Але потім він вигідно продав машину
|Віктор Янукович
А далі, якщо вірити синові лідера ПР ситуація розвивалася абсолютно як в мріях Паніковського, який збирався Бендера зі всією компанією «продати, купити і знову продати.. але вже дорожче».
«Але потім з`явився клієнт, готовий заплатити за авто більше, ніж я. І я вигідно продав машину», - підсумував Янукович-молодший.
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