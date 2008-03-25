Янукович-молодший стверджує, що йому доводилося економити на їжі

«Я звик жити швидко, не надто замислюючись, у тому числі і над розподілом бюджету». Про це в інтерв`ю Личному счету заявив син лідера Партії регіонів Віктор Янукович-молодший. Як приклад він розповів таку історію: “Наприклад, колись дуже хотів купити дорогий автомобіль. Грошей вистачало упритул. Проте я його купив, хоча у наступному місяці довелося економити навіть на їжі...»

А далі, якщо вірити синові лідера ПР ситуація розвивалася абсолютно як в мріях Паніковського, який збирався Бендера зі всією компанією «продати, купити і знову продати.. але вже дорожче».

«Але потім з`явився клієнт, готовий заплатити за авто більше, ніж я. І я вигідно продав машину», - підсумував Янукович-молодший.