Яценюк вважає, що Росія не змінила своїх планів стосовно України
14:05, 12 березня 2015Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Росія не змінила своїх планів стосовно України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в рамках проведення публічного звіту Кабінету міністрів.
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"Мені дуже хотілося б вірити в те, що мінський процес завершиться позитивно. Підстав для такої віри в мене особисто небагато, так як вважаю, що Росія і її президент не змінили своїх планів по відношенню до України", - сказав він.
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