Яценюк вважає, що Росія не змінила своїх планів стосовно України

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в рамках проведення публічного звіту Кабінету міністрів.

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"Мені дуже хотілося б вірити в те, що мінський процес завершиться позитивно. Підстав для такої віри в мене особисто небагато, так як вважаю, що Росія і її президент не змінили своїх планів по відношенню до України", - сказав він.