Дані SWIFT, що підтверджують передання хабарів Кучмі та Пінчуку, передадуть ГПУ - Філатов

Про це повідомив в Facebook глава Спецкомісії з контролю над приватизацією Борис Філатов за підсумками її вчорашнього засідання.

"Свифты, що підтверджують дачу хабара Кучми і Пінчука, і передані в комісію, будуть направлені в Генеральну прокуратуру", - написав він.

Крім того, комісія сформувала кілька робочих груп. Зокрема, групу, яка буде контролювати питання "Укррудпромому" і ГМК, очолив Павло Різаненко, контролю над енергетикою - Вікторія Войцицька, АПК - Аркадій Корнацький.

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"Конструктивна робота. Атмосфера доброзичлива. Члени комісії зубасті, повні сил і, схоже, ще нароблять шелесту", - резюмував Філатов.