У США обіцяють переглянути поставки зброї Україні при спалаху насильства

19:36, 20 березня 2015
Політика
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США поки не ухвалили рішення щодо постачання летального озброєння Україні, але переглянуть позицію при невиконанні мінських угод і нової ескалації насильства в країні, заявила помічник держсекретаря США з питань Євразії та Європи Вікторія Нуланд.

сша, флаг / zr.ru

За її словами, "президент (США Барак Обама) не прийняв рішення щодо летального зброї", повідомляє РИА Новости.

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"Як я сказала, це рішення президента. Ми дивимося, що відбувається на місці, ми працюємо над досягненням кращого результату - повного виконання мінських угод. Але якщо цього не станеться і ми будемо спостерігати новий спалах насильства на місці, це також змінить наші розрахунки", - заявила Нуланд на Брюссельському форумі.

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