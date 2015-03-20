У США обіцяють переглянути поставки зброї Україні при спалаху насильства

За її словами, "президент (США Барак Обама) не прийняв рішення щодо летального зброї", повідомляє РИА Новости.

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"Як я сказала, це рішення президента. Ми дивимося, що відбувається на місці, ми працюємо над досягненням кращого результату - повного виконання мінських угод. Але якщо цього не станеться і ми будемо спостерігати новий спалах насильства на місці, це також змінить наші розрахунки", - заявила Нуланд на Брюссельському форумі.