Обама думає над введенням обов'язкового голосування на виборах у США

Обама на зустрічі з громадськими активістами в Клівленді заявив, що така система голосування могла б кардинально змінити "політичну карту країни". Про це повідомляє Meduza.

Президент США також додав, що обов'язкове голосування також допомогло б зрівняти шанси кандидатів, успіх яких на виборах зараз в значній мірі залежить від розміру залучених у виборчі фонди коштів.

«Якщо б голосував кожен, це б повністю змінило політичну карту країни», - сказав Обама.

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Явка виборців на проміжних виборах у верхню і нижню палати Конгресу США, що пройшли в кінці 2014 року, склала в середньому 37%. Найменша електоральна активність була зафіксована серед молоді, людей з невисокими доходами, а також етнічних меншин та іммігрантів.

Система обов'язкового голосування діє більш ніж в 20 країнах світу, в тому числі в Австралії, Аргентині, Бельгії та Бразилії.