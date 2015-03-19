Обама думає над введенням обов'язкового голосування на виборах у США
Президент США Барак Обама виступив на підтримку системи обов'язкового голосування, при якому участь у виборах є не тільки правом, але й обов'язком громадян, які мають право голосу.
Обама на зустрічі з громадськими активістами в Клівленді заявив, що така система голосування могла б кардинально змінити "політичну карту країни". Про це повідомляє Meduza.
Президент США також додав, що обов'язкове голосування також допомогло б зрівняти шанси кандидатів, успіх яких на виборах зараз в значній мірі залежить від розміру залучених у виборчі фонди коштів.
«Якщо б голосував кожен, це б повністю змінило політичну карту країни», - сказав Обама.
Читайте такожОбама вважає, що санкції проти Росії необхідно зберегти
Явка виборців на проміжних виборах у верхню і нижню палати Конгресу США, що пройшли в кінці 2014 року, склала в середньому 37%. Найменша електоральна активність була зафіксована серед молоді, людей з невисокими доходами, а також етнічних меншин та іммігрантів.
Система обов'язкового голосування діє більш ніж в 20 країнах світу, в тому числі в Австралії, Аргентині, Бельгії та Бразилії.