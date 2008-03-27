Тимошенко створила комісію з розслідування причин аварії вертольота Мі-8

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала розпорядження Кабінету міністрів України №524-р від 27 березня про створення урядової комісії з розслідування причин аварії вертольота Мі-8 в Одеській області над Чорним морем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Комісію створено з метою розслідування причин аварії вертольота Мі-8, яка сталася сьогодні, та для надання допомоги потерпілим і сім’ям загиблих.

Головою комісії призначено міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимира ШАНДРУ, його заступником - голову Адміністрації Держприкордонслужби Миколу ЛИТВИНА.

Розпорядженням також передбачається, що до 17 квітня комісія має подати Кабміну звіт про результати розслідування причин аварії та про вжиті заходи.

До складу комісії також увійшли заступник міністра транспорту і зв’язку Олександр ДАВИДОВ, заступник міністра праці та соціальної політики Віктор ІВАНКЕВИЧ, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, перший заступник міністра охорони здоров’я Микола ПРОДАНЧУК, перший заступник міністра економіки Сергій РОМАНЮК, заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО, голова Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, заступник голови СБУ Олег СКЛЯР.