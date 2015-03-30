До України з візитом прибувають конгресмени США

Очікується, що метою візиту буде обговорення питання про можливість надання Україні летальної зброї від США для гарантування миру і безпеки на Сході. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Міністерстві закордонних справ України до візиту конгресменів заявили, що Київ високо цінує підтримку американських законодавців, які минулого тижня ухвалили заклик до Барака Обами надати Україні летальну зброю.

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За резолюцію, яку винесли на розгляд Конгресу минулого тижня, проголосували і демократи, і республіканці. Її автор, конгресмен Еліот Енгел, заявив, що Сполучені Штати мають вжити рішучих кроків для припинення кровопролиття в Україні.