Розгляд справи про заборону КПУ призначено на 11 лютого

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як повідомив директор Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Олександр Олійник, Мін’юст і надалі доводитиме свою правоту в суді, оскільки вважає свої позовні вимоги обгрунтованими та має відповідну доказову базу.

За даними прес-служби, під час судового засідання розглянуто всі заявлені клопотання учасників процесу, а також додатково зобов’язано СБУ, Генпрокуратуру, Мін'юст та Державну реєстраційну службу України надати додаткові матеріали.

Читайте такожСБУ затримала члена КПУ, який планував отруїти водогін КостянтинівкиЯк повідомлялося, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Комуністична партія України була зареєстрована Міністерством юстиції України 5 жовтня 1993 року, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію № 505.

Згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні», статтею 5, утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: 1) ліквідацію незалежності України; 2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 4) підрив безпеки держави; 5) незаконне захоплення державної влади; 6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; 7) посягання на права і свободи людини; 8) посягання на здоров’я населення.

Згідно з частиною 2 вказаної статті, політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.