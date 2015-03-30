Мир на сході України залежить від Кремля - Кучма

Про це він сказав в інтерв'ю центральному китайському телебаченню CCTV, текст інтерв'ю розміщений на сайті фонду Кучми "Україна".

Зокрема, екс-президент України вважає, що якби на сьогодні Мінські домовленості були виконані, в Україні вже був би мир.

"Головна складність одна, і залежить лише від однієї сторони - не від України, не від так званих «ДНР» і «ЛНР», не від світової спільноти, а від російської сторони. Бути чи не бути миру в Україні - це все вирішується в Кремлі", - заявив Кучма.

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Разом з тим він зазначив, що "наразі ми не бачимо, щоб вона хотіла миру тут. Ті умови, які сьогодні висуваються, вони неприйнятні для української сторони. Ми не хочемо сьогодні мати поруч ще одне вогнище напруженості за прикладом того ж Придністров'я, Абхазії чи Південної Осетії".

На думку Кучми, єдина можливість для мирного розв‘язання ситуації на сході України полягає в тому, щоб світова спільнота вимагала від російської сторони чіткого виконання Мінських домовленостей.

Також він звернув увагу, що до цих вимог повинна приєднається і Китайська Народна Республіка.

"Тому що Китайська Народна Республіка підписала Будапештський меморандум про надання гарантій безпеки України. І, на превеликий жаль, китайська сторона наразі, скажімо так, обходить цю проблему. На превеликий жаль. Хоча спасибі за те, що вона займає нейтральну позицію, в тому числі в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я хочу звернутися до китайської сторони: заради Бога, давайте пам'ятати про те, що підписуємо", - заявив Кучма.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 р. після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.

Мінськими домовленостям від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не буде відводити техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики стверджують, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, а українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.