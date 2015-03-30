КПУ займається "процесуальним тероризмом" - нардеп Алексєєв

Про це в ефірі «24 каналу» заявив радник Міністра юстиції, народний депутат України, член комітету ВР з питань правосуддя Ігор Алексєєв.

«Представники КПУ, затягуючи судовий процес у справі про заборону діяльності партії, займаються просто процесуальним тероризмом. Вони подають документи на абсолютно незаконних підставах, щоб передати справу на розгляд в інший суд з однією метою - максимально затягнути сам процес щодо заборони КПУ», - заявив він.

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За його словами, в матеріалах справи вже є ряд незаперечних доказів для винесення рішення про заборону діяльності на території України Комуністичної партії. «Але Окружний адміністративний суд міста Києва відправив справу на розгляд апеляційного суду. Чому судді підтримують КПУ? Це питання до самих суддів. Ще місяць тому судді Окружного адміністративного суду міста Києва в порушення всіх процесуальних норм у повному складі заявили про самовідвід. За цим фактом, який не відповідає жодній нормі чинного закону, було направлено звернення у Вищу кваліфікаційну комісію суддів для забезпечення перевірки і притягнення цих суддів до відповідальності», - зазначив він.

Депутат також додав, що всі ці судді обиралися в той час, коли при владі була олігархічне «регіональне і комуністичне угруповання». «Але у нас достатньо терпіння. Мін'юст доведе цю справу до кінця. Я впевнений, що буде винесене рішення по цій справі, і КПУ буде заборонена», - запевнив він.

В. Алексєєв нагадав, що Петро Симоненко, який стоїть за КПУ, нещодавно був обраний до президії КПРФ. «Це партія, яка офіційно підтримує терористичні угрупування і організації. Ця партія, яка офіційно визнала незаконний референдум в Криму, підтримує військову агресію Росії проти України. А Петро Симоненко входить тепер в президію - керівний орган цієї партії. З іншого боку, він підтримує дії терористів і сепаратистів. Тому питання до суддів, чому не забороняється партія, яка всіма діями сприяє терористам, сепаратистам. В цьому випадку судді не виконують свої прямі обов'язки», - додав він.

Він також додав, що в понеділок Мін'юст звернувся до СБУ з вимогою дати оцінку можливої участі П. Симоненко у фінансуванні тероризму. «За фактом останніх дій Петра Симоненка, його офіційних заяв, можливої причетності до фінансування терористів, сепаратистських організацій, а також закликів до сепаратизму, сьогодні міністр юстиції Павло Петренко звернувся в СБУ для перевірки цієї інформації, встановлення всіх причетних осіб, а головне, щоб поінформувати про хід розслідування», - зазначив радник міністра юстиції.