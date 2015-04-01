Звільнення заручників на Донбасі має відбутися за формулою "всіх на всіх" - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент України Леонід Кучма під час чергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи нагадав усім сторонам, що звільнення заручників повинно відбутися за формулою "всіх на всіх".

Як повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі продовжує свою роботу.

Зокрема, Оліфер повідомляє, що "сьогодні, під час спілкування по скайпу з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, учасники зустрічі слухали доповіді українських і російських офіцерів зі Спільного центру з контролю і координації".

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За її словами, Кучма звернув увагу співрозмовників на виняткову важливість невідкладного забезпечення режиму повного припинення вогню і відведення важких видів озброєння під наглядом ОБСЄ. "Сьогодні виконання цих завдань стоїть на першому місці. Необхідно зробити все, щоб представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ змогли повністю і безперешкодно виконати свою роботу", - сказав Кучма під час відеоконференції.

Тристороння контактна група продовжує свою работуСегодня, під час спілкування по скайпу з представниками окремих ... Posted by Dariia Olifer on 1 квітня 2015 р.

Також представник України в Тристоронній контактній групі "звернув особливу увагу представників так званих «ДНР» і «ЛНР» на необхідність якомога швидше звільнити заручників і незаконно затриманих осіб. Це повинно відбутися відповідно до формули «всіх на всіх», як це й передбачено Мінським протоколом".

"Я також прошу розблокувати доставку міжнародної та української гуманітарної допомоги для постраждалих районів Донбасу", - наголосив Кучма.