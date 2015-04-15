Поплавський задекларував 14 мільйонів гривень і більше 800 квадратних метрів нерухомості

Про це сказано у його декларації, розміщеній на сайті парламенту.

З цієї суми зарплата склала 165 тисяч гривень, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності – 1,1 мільйона, авторська винагорода та дохід від продажу прав інтелектуальної власності – 5,65 мільйона, дивіденди і проценти – 164 тисячі, дохід від оренди – одну тисячу, інші види доходів – 6 мільйонів 890 тисяч.

Поплавський володіє чотирма ділянками площею 1,2893, 1,3046, 1,1630 та 0,1500 га. Також він має дві квартири на 75,8 і 242 квадрата і "інше нерухоме майно" на 567,2 квадрата. Автомобілів, згідно із декларацією, у Поплавського немає.

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У банку депутат тримає майже 644 тисячі гривень. Також у нього є кредитні зобов'язання на 900 тисяч гривень. Доходи та майно сім'ї Поплавський не вказав.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний прокурор України Віктор Шокін за минулий рік заробив 950,786 тис. грн. Також Шокін має дві земельні ділянки площею 0,475 га та 0,0801 га, квартиру площею 139,2 кв. м, садовий (дачний) будинок площею 172,5 кв м і гараж 18 кв м.