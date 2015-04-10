Шокін за минулий рік заробив майже мільйон гривень

Про це свідчить його декларація про доходи, текст якої розміщений на сайті Генпрокуратури.

Згідно з документом, заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані і (виплачені) Шокіну відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, становлять 136,711 тис. грн.

Крім цього, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна становить 414 тис. грн, інші види доходів – 400,075 тис. грн.

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Також Шокін має дві земельні ділянки площею 0,475 га та 0,0801 га, квартиру площею 139,2 кв. м, садовий (дачний) будинок площею 172,5 кв м і гараж 18 кв м.

Відповідно до відомостей декларації, автомобілів у власності він не має.

Раніше повідомлялось, що доходи президента України Петра Порошенка у 2014 році становили майже 369 млн грн, при цьому він сплатив майже 18 млн грн податків, а загальні витрати на благодійні програми перевищили 123 млн грн.