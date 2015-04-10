Шокін за минулий рік заробив майже мільйон гривень
Генеральний прокурор України Віктор Шокін за минулий рік заробив 950,786 тис. грн.
Про це свідчить його декларація про доходи, текст якої розміщений на сайті Генпрокуратури.
Згідно з документом, заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані і (виплачені) Шокіну відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, становлять 136,711 тис. грн.
Крім цього, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна становить 414 тис. грн, інші види доходів – 400,075 тис. грн.
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Також Шокін має дві земельні ділянки площею 0,475 га та 0,0801 га, квартиру площею 139,2 кв. м, садовий (дачний) будинок площею 172,5 кв м і гараж 18 кв м.
Відповідно до відомостей декларації, автомобілів у власності він не має.
Раніше повідомлялось, що доходи президента України Петра Порошенка у 2014 році становили майже 369 млн грн, при цьому він сплатив майже 18 млн грн податків, а загальні витрати на благодійні програми перевищили 123 млн грн.