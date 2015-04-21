Теффт: США поки не планують постачати Україні протитанкові комплекси
18:32, 21 квітня 2015Політика
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США поки не мають наміру постачати Україні протитанкові комплекси Javelin.
Теффт заявив, що США поки не планують постачати Україні летальну зброю / http://en.wikipedia.org/
Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив посол США в Росії Джон Теффт. "На даний момент у нас немає планів щодо постачання Javelin", - зазначив він.
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"Ми поставляємо бронежилети, прилади нічного бачення. Це оборонне обладнання, не наступальне", - підкреслив американський посол.
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