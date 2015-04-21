Теффт: США поки не планують постачати Україні протитанкові комплекси

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив посол США в Росії Джон Теффт. "На даний момент у нас немає планів щодо постачання Javelin", - зазначив він.

Читайте також США готові надати Україні $1 млрд кредитних гарантій - Байден

"Ми поставляємо бронежилети, прилади нічного бачення. Це оборонне обладнання, не наступальне", - підкреслив американський посол.