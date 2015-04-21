Теффт: США поки не планують постачати Україні протитанкові комплекси

18:32, 21 квітня 2015
Політика
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США поки не мають наміру постачати Україні протитанкові комплекси Javelin.

Теффт заявил, что США пока не планируют поставлять Украине летальное оружие / http://en.wikipedia.org/

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив посол США в Росії Джон Теффт. "На даний момент у нас немає планів щодо постачання Javelin", - зазначив він.

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"Ми поставляємо бронежилети, прилади нічного бачення. Це оборонне обладнання, не наступальне", - підкреслив американський посол.

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