Військові США передадуть ЗСУ 705 бронежилетів, 85 приладів нічного бачення та 200 радіосистем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відучора розпочалися військові тренування «Фіарлес Гардіан» (в перекладі – «Безстрашний вартовий») за участю підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України та військовослужбовців 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США», - нагадав він.

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За словами Лисенка, бійці пройдуть артилерійські тренування та курси з тактичної розвідки і ведення інформаційних операцій. Зокрема, це співпраця з місцевим населенням в зоні конфлікту та протидія інформаційній агресії противника.

Також до програми навчань входить установка захисних споруд, розмінування вибухонебезпечних предметів і заняття з тактичної медицини. Окрім самих бійців, у навчаннях візьмуть участь 30 офіцерів-інструкторів, які згодом передаватимуть досвід американських військових як викладачі.

«Американські військовослужбовці привезли з собою сучасне військове обладнання. Так, ЗСУ отримають 705 комплектів військового обмундирування, таку ж кількість бронежилетів, касок та інших захисних елементів, 85 приладів нічного бачення і понад 200 радіосистем», - підкреслив речник АП з питань АТО.