Військові США передадуть ЗСУ 705 бронежилетів, 85 приладів нічного бачення та 200 радіосистем

13:53, 21 квітня 2015
Політика
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Військові США після завершення українсько-американських навчань передадуть ЗС Україні 705 комплектів військового обмундирування та бронежилетів, 85 приладів нічного бачення та понад 200 радіосистем.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відучора розпочалися військові тренування «Фіарлес Гардіан» (в перекладі – «Безстрашний вартовий») за участю підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України та військовослужбовців 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США», - нагадав він.

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За словами Лисенка, бійці пройдуть артилерійські тренування та курси з тактичної розвідки і ведення інформаційних операцій. Зокрема, це співпраця з місцевим населенням в зоні конфлікту та протидія інформаційній агресії противника.

Також до програми навчань входить установка захисних споруд, розмінування вибухонебезпечних предметів і заняття з тактичної медицини. Окрім самих бійців, у навчаннях візьмуть участь 30 офіцерів-інструкторів, які згодом передаватимуть досвід американських військових як викладачі.

«Американські військовослужбовці привезли з собою сучасне військове обладнання. Так, ЗСУ отримають 705 комплектів військового обмундирування, таку ж кількість бронежилетів, касок та інших захисних елементів, 85 приладів нічного бачення і понад 200 радіосистем», - підкреслив речник АП з питань АТО.

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