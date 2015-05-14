Ярош: "Правий сектор" і ЗСУ розробили дорожню карту спільних дій

Як зазначив Ярош на своїй сторінці у Facebook, такі домовленості були досягнуті в ході зустрічі з керівництвом ЗСУ, СБУ, МВС та АТЦ.

"Домовились зняти напругу навколо Корпусу і не допускати неузгоджених дій як з одного, так і з другого боку. Написали дорожню карту співдії державних силових структур і ДУКу, презентували законопроект "Про Добровольчий Український Корпус", - повідомив Ярош.

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За словами лідера "Правого сектора", законопроекти "Про ДУК" і "Про зброю" виносяться на обговорення громадськості і будуть розміщені на ресурсах ДУК.

Згідно з повідомленням, на зустрічі також були присутні командир ДУК "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, заступник комбата 5 ОБАТу Валерій Чоботар.

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригади виставили блокпости навколо бази"ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу "Правий сектор" на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. "Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати", - зазначив він.

29 квітня, близько 300 представників "Правого сектора" провели акцію протесту під АПУпроти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їх батальйону в Дніпропетровській області.

У Міноборони в свою чергу заперечили наявність конфлікту з "Правим сектором".

"Є чітка організація взаємодії, і ця проблема абсолютно вигадана", - сказав міністр оборони Степан Полторак.

В ніч на 4 травня десантники розблокували базу "Правого сектору".