Ярош: "Правий сектор" і ЗСУ розробили дорожню карту спільних дій
Лідер Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", народний депутат України Дмитро Ярош повідомив про узгодження дорожньої карти спільних дій Збройних сил України та ДУК.
Як зазначив Ярош на своїй сторінці у Facebook, такі домовленості були досягнуті в ході зустрічі з керівництвом ЗСУ, СБУ, МВС та АТЦ.
"Домовились зняти напругу навколо Корпусу і не допускати неузгоджених дій як з одного, так і з другого боку. Написали дорожню карту співдії державних силових структур і ДУКу, презентували законопроект "Про Добровольчий Український Корпус", - повідомив Ярош.
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За словами лідера "Правого сектора", законопроекти "Про ДУК" і "Про зброю" виносяться на обговорення громадськості і будуть розміщені на ресурсах ДУК.
Згідно з повідомленням, на зустрічі також були присутні командир ДУК "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, заступник комбата 5 ОБАТу Валерій Чоботар.
Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригади виставили блокпости навколо бази"ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.
Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу "Правий сектор" на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. "Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати", - зазначив він.
29 квітня, близько 300 представників "Правого сектора" провели акцію протесту під АПУпроти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їх батальйону в Дніпропетровській області.
У Міноборони в свою чергу заперечили наявність конфлікту з "Правим сектором".
"Є чітка організація взаємодії, і ця проблема абсолютно вигадана", - сказав міністр оборони Степан Полторак.
В ніч на 4 травня десантники розблокували базу "Правого сектору".