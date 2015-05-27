Міліція підозрює групу компаній екс-міністра Ставицького у махінаціях на 1,2 мільярда

Головне слідче управління МВС України проводить досудове розслідування проти службових осіб групи підприємств "БРСМ" за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Читайте такожВідкликані у компанії екс-міністра Ставицького ліцензії продадуть на повторних конкурсах

"Встановлено, що у період 2014-2015 роки зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою, службові особи групи підприємств «БРСМ», а саме: ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «БРСМ», ТОВ «Укртрансоіл-2009», ТОВ «Росукренергохолдінг», ТОВ «Біотехнології-2000», ТОВ «Елемент Оіл», ТОВ «Бел-оіл», ТОВ «Нафтозбут», ТОВ «АЗС-оіл», ТОВ «Нафто Синтез», ТОВ «Укрнафтотрейдінг» незаконно заволоділи коштами на загальну суму понад 1,2 млрд. грн., шляхом незаконного придбання, виробництва та збуту нафтопродуктів", йдеться у повідомленні.

Групу підприємств БРСМ пов'язують з колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким.