Яценюк про саміт G7: Ніхто не зробив жодного кроку назад щодо України

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з українською громадою США в ході робочого візиту до Вашингтона, передає прес-служба Кабміну.

Також глава уряду зазначив, що українське питання було одним із основних під час саміту "Великої сімки", який відбувався у Німеччині.

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«Заява, яка вийшла за результатами саміту "Великої сімки", каже в першу чергу про те, що ніхто не зробив жодного кроку назад», - стверджує глава Кабміну.

Більше того, наголосив Яценюк, країни "Великої сімки" чітко заявили, що питання скасування санкцій може бути тільки в одному випадку – коли будуть повноцінно виконані Мінські угоди, коли РФ не буде на території України.

Він заявив, що західні партнери у жодному випадку не повинні забувати про питання Криму, і в заяві за результатами саміту "Великої сімки" йдеться про те, що країни G7 засуджують незаконну анексію Криму і ніколи її не визнають.