Порошенко: якщо ми не переможемо, світ чекають геополітичні катаклізми

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент Порошенко подякував США за тверду позицію, висловлену під час нещодавнього Саміту «Великої сімки», що зокрема відображено у заяві її лідерів щодо можливого продовження санкцій у разі, якщо Росія піде далі у порушенні Мінських домовленостей. Співрозмовники обговорили важливість визначення наступних кроків і заходів у випадку подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Співрозмовники наголосили на важливості єдності цивілізованого світу у підтримці України. «Йдеться не лише про територіальну цілісність і суверенітет України. Якщо ми не переможемо, то світ чекають геополітичні катаклізми», - заявив Петро Порошенко.

Читайте такожСенатор США вніс до оборонного бюджету поправки для підтримки УкраїниСторони також обговорили процес виділення з боку США допомоги для зміцнення обороноздатності української армії. Президент України звернувся до віце-президента США як Голови Сенату підтримати відповідну законодавчу ініціативу.

Президент України та віце-резидент США також обговорили можливості подальшої макрофінансової підтримки України. Петро Порошенко запевнив у незворотності курсу реформ в Україні і боротьби з корупцією.

Окрім цього, президент України ще раз висловив співчуття Джо Байдену з приводу непоправної втрати сина Бо.

«Я бачив, що Ваш біль поділяв весь американський народ, і багато людей по всьому світу, також і в Україні. Я сподіваюсь, що ця любов та підтримка додасть Вам сил у цей складний час продовжити служити своїй країні», - заявив Президент.

Читайте такожПорошенко подякував представнику США в ООН за вклад у відстоювання позиції України Як раніше повідомляв УНІАН, віце-президент США Дзозеф Байден після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США та інші країни G7 готові ввести нові санкції проти Росії з метою подальшого тиску на Росію у зв'язку з ситуацією в Україні.