G7 надаватиме Україні економічну та технічну допомогу для проведення реформ - Обама
17:52, 08 червня 2015Світ
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Президент США Барак Обама запевняє, що "Велика сімка" продовжуватиме надавати Україні економічну та технічну допомогу для впровадження необхідних реформ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Шлосс Елмау в Німеччині (трансляція прес-конференції велася на сайті Білого дому - УНІАН).
За словами Обами, щодо питання безпеки лідери G7 рішуче об'єднані для підтримки України.
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"Ми продовжуватимемо забезпечувати економічну підтримку і технічну допомогу, чого Україна потребує для просування шляхом критичних реформ у трансформуванні свої економіки та зміцненні демократії", - наголосив Обама.
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