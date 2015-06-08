G7 надаватиме Україні економічну та технічну допомогу для проведення реформ - Обама

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Шлосс Елмау в Німеччині (трансляція прес-конференції велася на сайті Білого дому - УНІАН).

За словами Обами, щодо питання безпеки лідери G7 рішуче об'єднані для підтримки України.

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"Ми продовжуватимемо забезпечувати економічну підтримку і технічну допомогу, чого Україна потребує для просування шляхом критичних реформ у трансформуванні свої економіки та зміцненні демократії", - наголосив Обама.