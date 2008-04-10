Тимошенко позбулася останнього комуніста в уряді

Кабінет Міністрів України звільнив Ольгу ГІНЗБУРГ з посади голови Державного комітету архівів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

За його словами, О.ГІНЗБУРГ звільнено з посади у зв`язку з тим, що ця посада, згідно з коаліційною угодою, віднесена до квоти фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО висловив надію на ухвалення Кабінетом Міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах, серед яких, зокрема, і О.ГІНЗБУРГ.

У відповідь на це прем`єр заявила, що при призначеннях на урядові посади керується професійною підготовкою людей. "Я думаю, що з конструктивною критикою ми будемо рахуватися, а те, що стосується кадрової політики, то я, як прем`єр-міністр, відповідаю за результат і тому підбираю команду, здатну цей результат дати. Я думаю, що “полювання на відьом” влаштовувати в країні недоречно. Треба дивитися, як людина працює, який внесок вона сьогодні вносить у побудову держави. Думаю, що всі такі листи найближчим часом просто припиняться”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

7 квітня голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО закликав Ю.ТИМОШЕНКО виконати коаліційну угоду і призначити на посаду голову Державного комітету архівів представника НУ-НС.

Член КПУ О.ГІНЗБУРГ була призначена головою Державного комітету архівів України 7 вересня 2006 року.