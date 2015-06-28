Порошенко в День Конституції вшанував пам'ять автора першої Конституції Пилипа Орлика
14:52, 28 червня 2015Політика
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У День Конституції президент Петро Порошенко вшанував пам'ять творця першої Конституції держави гетьмана Пилипа Орлика.
Президент вшанував пам'ять творця української Конституції \ УНІАН
Як повідомляє сайт президента країни, глава держави разом із дружиною поклали квіти до пам'ятного знаку гетьману у Києві.
Читайте такожСьогодні Україна відзначає День КонституціїРазом із президентом у церемонії взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій, Київський міський голова Віталій Кличко, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, урядовці, народні депутати, представники громадськості та духовенства.
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