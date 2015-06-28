Порошенко в День Конституції вшанував пам'ять автора першої Конституції Пилипа Орлика

У День Конституції президент Петро Порошенко вшанував пам'ять творця першої Конституції держави гетьмана Пилипа Орлика.

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