В Одесі пройшла урочиста церемонія з нагоди Дня Конституції

У церемонії взяли участь голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, перший заступник голови облради Ігор Смирнов, перший віце-мер Одеси Анатолій Орловський, командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук, представники духовенства, громадськості.

Читайте такожСьогодні Україна відзначає День КонституціїУ ході церемонії прозвучав Гімн України, маршем пройшли курсанти морських і військових навчальних закладів Одеси.

Привітавши присутніх зі святом, Михайло Саакашвілі зазначив, що автор першої Конституції України - Пилип Орлик, який за походженням не був етнічним українцем: «Це свідчить про те, що Україна - набагато більше, ніж етнічність і територія. Це - ідея, яка була і залишається у віках».