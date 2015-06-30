Рада дала згоду на арешт судді Госпсуду Одеської області Меденцева

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, «за» затримання судді проголосували 260 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі. Фракція “Опозиційного блоку” та група “Відродження” не дали жодного голосу за це рішення.

«За» рішення про надання згоди на арешт Меденцева проголосували 265 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі. Фракція “Опозиційного блоку” та група “Відродження” не дали жодного голосу, а група “Воля народу” - лише один “за”.

Читайте такожРада дозволила заарештувати Чернушенка

Як повідомляв УНІАН, суддя Меденцев підозрюється в отриманні хабара і перебуває у розшуку.

Зокрема, за даними голови Верховного суду України Ярослава Романюка, Меденцев підозрюється в отриманні 570 тис. грн хабара за ухвалення рішень на користь одного із суб'єктів господарювання.

Справу кваліфіковано за частиною п'ятою статті 368 Кримінального кодексу України - отримання хабара в особливо великому розмірі.

Суддя Меденцев зник і нині перебуває у розшуку.