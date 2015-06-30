Рада дала згоду на арешт судді Госпсуду Одеської області Меденцева
Верховна Рада України ухвалила постанову про надання згоди на затримання та арешт (утримання під вартою) судді Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, «за» затримання судді проголосували 260 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі. Фракція “Опозиційного блоку” та група “Відродження” не дали жодного голосу за це рішення.
«За» рішення про надання згоди на арешт Меденцева проголосували 265 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі. Фракція “Опозиційного блоку” та група “Відродження” не дали жодного голосу, а група “Воля народу” - лише один “за”.
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Як повідомляв УНІАН, суддя Меденцев підозрюється в отриманні хабара і перебуває у розшуку.
Зокрема, за даними голови Верховного суду України Ярослава Романюка, Меденцев підозрюється в отриманні 570 тис. грн хабара за ухвалення рішень на користь одного із суб'єктів господарювання.
Справу кваліфіковано за частиною п'ятою статті 368 Кримінального кодексу України - отримання хабара в особливо великому розмірі.
Суддя Меденцев зник і нині перебуває у розшуку.