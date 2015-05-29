Шокін подав в Раду подання про надання згоди на затримання судді Госпсуду Одеської області Меденцева
17:23, 29 травня 2015Політика
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До Верховної Ради внесено подання генерального прокурора Віктора Шокіна про надання згоди на затримання та арешт судді Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.
Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
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У повідомленні сказано, що голова Верховного суду України Ярослав Романюк підтримав та вніс до Верховної Ради подання генерального прокурора від 22 травня 2015 року про надання згоди на затримання та арешт Павла Меденцева.
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