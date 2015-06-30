Держдума Росії прийняла в другому читанні проект закону про "право на забуття"

Законопроект у первісному вигляді викликав різку критику з боку правозахисників і представників інтернет-індустрії, у тому числі найбільшого російського пошуковика "Яндекс", і до другого читання були підготовлені кілька десятків поправок, повідомляє Російська служба ВВС.

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Депутати погодилися прибрати з тексту закону найбільш спірні нововведення - у тому числі про право громадянина вимагати від пошукачів видалення посилань на достовірну інформацію про події, які сталися більше трьох років тому.

Замість неї в законопроекті з'явилося формулювання про видалення посилань, які "дозволяють отримати доступ до інформації про заявника, [...] є недостовірною, а також неактуальною, що втратила значення для заявника в силу наступних подій або дій заявника".

З тексту закону також прибрані статті, що стосуються права громадянина вимагати видалення з інтернету самої інформації, яку він вважає недостовірною, або такою, що порочить його або.

Тим не менш, комітет Держдуми з інформаційної політики рекомендував відхилити всі поправки до законопроекту, запропоновані опозиційним депутатом Дмитром Гудковим, який бачить у цьому законі загрозу свободі слова та інтернет-індустрії в Росії.