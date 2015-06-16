Яндекс розкритикував закон про право користувачів видаляти посилання з пошукових систем

В російській інтернет-компанії висловили переконання, що закон обмежує права громадян на пошук інформації та доступ до неї", створює дисбаланс між приватними і суспільними інтересами, а також явно суперечить російському законодавству.

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Якщо закон буде прийнятий, пошукові системи зобов'яжуть на письмову вимогу громадянина видаляти посилання на ту інформацію, яку він вважає недостовірною, а також на достовірну інформацію про події, що відбулися більше трьох років тому.

Експерти раніше вже висловлювали побоювання, що такий закон дозволить публічним фігурам ховати незручну для них інформацію.

Яндекс зі свого боку здивувався тому, що закон приймають з такою поспішністю.

"Нам неймовірно шкода, що в черговий раз законопроект щодо розвитку інтернету в Росії, розглядається в такому поспішному режимі. 29 травня з'явився текст законопроекту, який став повною несподіванкою для інтернет-галузі і широкої громадськості, і вже сьогодні він прийнятий у першому читанні. Жодна інтернет-компанія не заперечує право людини на таємницю приватного життя, але ніхто не розуміє, чому депутати знову не прислухалися до конструктивної критики і пропозицій інтернет-компаній та користувачів", - заявив Очир Манджиков, директор по зв'язках з громадськістю Яндекса.