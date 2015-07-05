Глави МЗС України та Болгарії відвідують Одеську область

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, програмою візиту передбачені переговори з керівництвом Одеської облдержадміністрації та представниками болгарської національної меншини.

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"В центрі уваги зустрічей - нагальні питання двосторонніх відносин, зокрема тематика національних меншин, взаємодія двох країн у багатосторонньому форматі", - зазначено у повідомленні.