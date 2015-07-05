Глави МЗС України та Болгарії відвідують Одеську область
17:33, 05 липня 2015Політика
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Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Республіки Болгарія Даніел Мітов 5-6 липня перебувають з робочим візитом в Одеській області.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, програмою візиту передбачені переговори з керівництвом Одеської облдержадміністрації та представниками болгарської національної меншини.
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"В центрі уваги зустрічей - нагальні питання двосторонніх відносин, зокрема тематика національних меншин, взаємодія двох країн у багатосторонньому форматі", - зазначено у повідомленні.
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