Угруповання ”Антикризова коаліція” Турчинову не підходить

Народний депутат України, перший заступник голови Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ офіційно відмовився балотуватись на посаду віце-спікера парламенту з морально-етичних міркувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідну заяву сьогодні, 20 липня, О.ТУРЧИНОВ передав ЗМІ.

Зокрема, у заяві для преси йдеться: „Для будь-якої чесної і порядної людини щодня підніматися сходами і сідати в президії Верховної Ради поряд з тим, хто заради власних меркантильних інтересів ховає майбутнє України і віру мільйонів виборців, - це ганьба і приниження, це сором, з яким не вживеться совість ані через місяць, ані через десять років”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, антикризова коаліція, замішана на корупції і зраді, зацікавлена у тому, щоб якнайбільше депутатів забруднили себе причетністю до тих принципів, на яких вона була створена, і які це угруповання сповідує у своїй діяльності. “Саме з морально-етичних міркувань я відмовляюся балотуватися на посаду заступника голови ВР, яка зганьбила себе зрадою та корупцією”, - сказав заступник голови БЮТ.