Депутати з фракції БЮТ вилітають до Лівану

«Я б хотів, щоб Україна не думала, що депутати від БЮТ байдикуватимуть. Наприклад, я і мій колега Олександр Фельдман завтра вилітаємо до Лівану в зону бойових дій для того, щоб оцінити обстановку на місці і з`ясувати, чи є загроза нашій державі», – про це повідомив народний депутат від фракції БЮТ, політолог Дмитро Видрін, який є членом комітету ВР з державної безпеки.

Він відзначив, що той факт, що останнім часом Україна взагалі випала із зовнішньої політики і міждержавних відносин і займається тільки своїми внутрішніми проблемами, негативно відображається на її іміджі.

«Не так далеко від нашої держави почалися бойові дії, і ніхто не реагує на цю ситуацію. Україна не може і не повинна залишатися незацікавленою в завершенні війни в Лівані», – сказав Д. Видрін.

Обком з посиланням на Cxid.info