Президентом Всесвітнього конгресу кримських татар знову обрано Чубарова

В ході обговорення кандидатур на посаду президента Всесвітнього конгресу кримських татар (ВККТ), який проходить в Анкарі, ряд делегатів запропонувавли на цю посаду лідера кримськотатарського народу, уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, повідомляє з Анкари кореспондент Крим.Реалії.

Зокрема, голова благодійної організації Фонд «Крим» Риза Шевко заявив, що в Криму кримськотатарський народ підтримує Джемілєва, тому він повинен бути обраний президентом Всесвітнього конгресу кримських татар.

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В знак солідарності делегати почали аплодувати і скандувати: «Мустафа!».

Мустафа Джемілєв виступив проти, запропонувавши на посаду президента керівника Всесвітнього конгресу кримських татар, голову Меджлісу Рефата Чубарова.

«У даній ситуації президентом Конгресу і головою Меджлісу має бути одна людина», – заявив Джемілєв.

Він нагадав, що за регламентом Всесвітнього конгресу кримських татар, якщо один із кандидатів відмовиться від обрання, його кандидатура автоматично знімається.

«Це навіть не обговорюється, тому я пропоную кандидатуру Чубарова. Неважливо чи є авторитет у Мустафи Джемілєва чи ні, авторитет Мустафи Джемілєва буде завжди поруч з президентом Конгресу, кого б не обрали на цей пост», – сказав він.

Потім слово взяв делегат з Туреччини Навик Кемаль Баяр: «У такому разі, нехай Мустафа-ага буде нашим почесним президентом і короною на нашій голові, а ми готові підтримати кандидатуру Чубарова».

Після низки виступів делегатів була запропонована ще одна кандидатура на пост президента конгресу – заступника голови Меджлісу Аслана Омера Киримли.

У підсумку, делегати голосували за дві кандидатури на пост президента: Чубарова і Киримли.

За рішенням делегатів голосування було відкритим. За Рефата Чубарова проголосували 260 делегатів, а за Аслана Омера Киримли віддали 60 голосів.

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Таким чином, на пост президента Всесвітнього конгресу кримських татар обрано голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Після анексії півострова Росією з 27 лютого 2014 року по сьогоднішній день 15 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Разом з тим, лідерам кримськотатарського народу заборонено в'їзд до Крим, а обрані демократичним шляхом Курултай кримськотатарського народу і Меджліс кримськотатарського народу позбавлені можливості продовжувати свою діяльність, їх активи конфісковані.

Беручи до уваги цю ситуацію, прийнято рішення провести II Всесвітній конгрес кримських татар в столиці Туреччини – Анкарі, де проживає найбільша діаспора кримських татар.